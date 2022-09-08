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بعد تصريح بوتين بأن روسيا قادرة على تزويد نفسها بالموارد الطبيعية.. ماهي أبرز كنوزها؟

8
SEPTEMBER
2022
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وأشار إلى أن روسيا تعد عمليا الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الموارد الطبيعية اللازمة، وقال: "بلادنا لديها كل شيء: نفط وغاز ومعادن مختلفة. يمكننا تنظيم أي إنتاج".

وتابع بوتين قائلا: "أكدت أحداث العام الحالي الأهمية الخاصة لعامل مثل توافر المواد الخام، والتي بدونها يستحيل تنظيم أي إنتاج. روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تزويد نفسها بالكامل بالموارد الطبيعية، ويلعب الشرق الأقصى (الروسي) دورا مهما،  فهنا: النفط والغاز الطبيعي والفحم والمعادن والأخشاب والموارد الحيوية المائية، في كل هذه المجالات تعد المنطقة من أهم موردي السوق المحلية ولشركائنا الأجانب".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن وتيرة التنمية الصناعية في منطقة الشرق الأقصى الروسي تتجاوز المتوسط بالنسبة لروسيا.

فما هي أبرز الموارد الطبيعية التي تمتلكها روسيا؟ وما هي أهميتها؟

تشكل إمكانات الموارد الطبيعية لروسيا أكثر من 20% من احتياطيات العالم، وهذا يمنح روسيا مكانة مميزة في العالم، بما في ذلك بين الدول الصناعية.

وتمثل الموارد الطبيعية التي يستخدمها الاقتصاد الروسي الجزء الأكبر من الثروة الوطنية للبلاد، وتمتلك روسيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والفحم وخامات المعادن:

احتياطيات النفط والغاز:

 تحتل روسيا المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي، والتي بلغت بنهاية العام 2020 نحو 1320.5 تريليون قدم مكعبة. تلي روسيا في المرتبة الثانية إيران باحتياطيات من الوقود الأزرق تبلغ 1133.6 تريليون قدم مكعبة.

بعد تصريح بوتين بأن روسيا قادرة على تزويد نفسها بالموارد الطبيعية.. ماهي أبرز كنوزها؟
 

فيما يتعلق بالذهب الأسود تعد روسيا من الدول الرائدة في إنتاجه، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والسعودية. ووفقا لبيانات تعود للعام 2019، بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام نحو 11.679 مليون برميا يوميا.

واحتلت روسيا في العام 2020 المرتبة السادسة في العالم باحتياطيات النفط، وبحسب بيانات موقع "ستاتيستا" بلغت الاحتياطيات المؤكدة 107.8 مليار برميل.

الذهب:

تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي (الذهب المعالج والذي تمتلكه البنوك المركزية في العالم) أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة في العالم باحتياطي المعدن النفيس، إذ يمتلك البنك المركزي الروسي 2299 طنا.

وتحتل روسيا المرتبة الثالثة في العالم بعد الصين وأستراليا بإنتاج المعدن الأصفر، إذ بلغ إنتاجها العام الماضي 281.5 طن.

المياه:

تحتل روسيا مرتبة رائدة في العالم، من حيث موارد المياه السطحية، إذ يتركز في بحيرة بايكال الفريدة حوالي 20% من احتياطي مياه البحيرات العذبة في العالم وأكثر من  80%من احتياطيات روسيا.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية بعد البرازيل في قائمة الدول بالعالم حسب موارد المياه، إذ تمتلك روسيا 4508 كيلومتر مكعب.

المعادن النادرة:

جاءت روسيا في المرتبة الرابعة في العالم بالعام 2021، باحتياطيات المعادن النادرة، بحسب بيانات موقع "ستاتيستا"، إذ تمتلك قرابة 12 مليون طن، وتشكل حصة روسيا نحو 10.4% من الاحتياطي العالمي.

ومن الاستخدامات الهامة للعناصر الأرضية النادرة: إنتاج السبائك المعدنية الخاصة، والزجاج، والإلكترونيات عالية الأداء.

روسيا اليوم
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