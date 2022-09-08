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بفعل كورونا.. العالم تراجع 5 سنوات في 3 ملفات

8
SEPTEMBER
2022
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قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد نشر، الخميس، إن العالم تراجع في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة 5 سنوات بفعل وباء كورونا.

وعبرت الأمم المتحدة في تقرير مؤشر التنمية البشرية عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، بحسب وكالة "فرانس برس".

وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016، حسبما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره.

وأوضح أن هذا "التراجع الهائل" يشمل أكثر من 90 بالمئة من دول العالم.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إن "هذا يعني أننا نموت مبكرا وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض".

وشدد على أنه "عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل".

وبينما كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 "ماحيا" بذلك سنوات من التطور.

والسبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء السكان وقتًا لالتقاط أنفاسهم.

وأكد شتاينر "مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية".

 

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