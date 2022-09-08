قديروف يرسل مقاتلين من وحدات النخبة إلى دونباس

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن جنودا من وحدات نخبة فوج “سيفير” وكتيبة “يوغ”، ذهبوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس.