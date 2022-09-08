living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غروسي: الهجمات على محطة زابوروجيه قد تحدث شيئاً كارثياً

8
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية بأنها غير مقبولة.
وقال غروسي خلال جلسة في مجلس الأمن: “للأسف هذا حدث وما زال يحدث الهجمات والضربات التي تستهدف هذه المنشأة والتي تمكنت بنفسي من رؤيتها وتقييمها شخصيا، غير مقبولة. نحن نلعب بالنار ويمكن أن يحدث شيء كارثي للغاية”.

وأضاف غروسي أن “جميع أنظمة الأمان وكذلك المعدات داخل المحطة يجب أن تعمل بشكل طبيعي دون عوائق”.

بدوره، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك.
وأشار نيبينزيا إلى أن “روسيا تأسف لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية”.
وبين نيبينزيا أن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.
وكان قد أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره النهائي بعد زيارة محطة زابوروجيه النووية غض الطرف عن حقيقة قيام أوكرانيا بقصف المحطة معتبرا أن البعثة الأممية تقاعست عن أداء مهمتها الرئيسية.
وقال روغوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي، غضت الطرف عن حوادث قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية وأزالت نفسها من واجباتها الرسمية”.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout