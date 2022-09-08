غروسي: الهجمات على محطة زابوروجيه قد تحدث شيئاً كارثياً

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وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية بأنها غير مقبولة.
وقال غروسي خلال جلسة في مجلس الأمن: “للأسف هذا حدث وما زال يحدث الهجمات والضربات التي تستهدف هذه المنشأة والتي تمكنت بنفسي من رؤيتها وتقييمها شخصيا، غير مقبولة. نحن نلعب بالنار ويمكن أن يحدث شيء كارثي للغاية”.
وأضاف غروسي أن “جميع أنظمة الأمان وكذلك المعدات داخل المحطة يجب أن تعمل بشكل طبيعي دون عوائق”.
بدوره، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك.
وأشار نيبينزيا إلى أن “روسيا تأسف لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية”.
وبين نيبينزيا أن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.
وكان قد أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره النهائي بعد زيارة محطة زابوروجيه النووية غض الطرف عن حقيقة قيام أوكرانيا بقصف المحطة معتبرا أن البعثة الأممية تقاعست عن أداء مهمتها الرئيسية.
وقال روغوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي، غضت الطرف عن حوادث قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية وأزالت نفسها من واجباتها الرسمية”.