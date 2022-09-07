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أمين عام "الناتو" يحذر من اضطرابات مدنية بسبب أزمة الطاقة

7
SEPTEMBER
2022
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حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، من أن أزمة الطاقة في أوروبا قد تؤدي إلى "اضطرابات مدنية" هذا الشتاء.

واعترف ستولتنبرغ أنّ الشتاء "سيكون صعباً" على أوروبا؛ لأنّ العائلات والشركات تشعر بأزمة أسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف المعيشة في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنّ القارة ستواجه "شتاء قاسياً".

واليوم، أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ بلاده ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا جرى تحديد سقف للأسعار.

وتأتي تصريحات بوتين بعد أن حدّد وزراء المالية لمجموعة الدول السبع، في وقتٍ سابق، سقفاً لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا، داعين "جميع الدول" إلى الانضمام إلى المبادرة.

كما قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس، إنّ أوروبا ستشهد شتاء صعباً على خلفية أزمة الغاز، مؤكداً أنّ "روسيا اضطرت إلى استخدام هذا السلاح بعد العقوبات الأوروبية"

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