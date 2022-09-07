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قالت مصادر دبلوماسية يونانية، اليوم (الأربعاء)، إن اليونان أرسلت خطابات إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة تشكو فيها مما وصفته بتصريحات «تحريضية» أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتطلب منهما التنديد بسلوك أنقرة. وأشارت المصادر إلى أن الخطاب التركي يشوه الحقيقة وأن الذرائع التركية لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون الدولي.

وهناك خلافات قائمة منذ عقود بين البلدين بشأن جملة من القضايا من بينها حدود الجرف القاري لكل منهما، والتحليق الجوي في بحر إيجة، وجزيرة قبرص المقسمة. وبينهما أيضا خصومات تاريخية رغم أنهما عضوان في الـ«ناتو».

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن قلقه إزاء تصريحات إردوغان التي اتهم فيها اليونان، عضو الاتحاد، باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، وقال إن تركيا مستعدة «لفعل ما يلزم» عندما يحين الوقت المناسب.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن أنقرة بعثت رسائل هذا الأسبوع إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي والأمم المتحدة توضح موقفها ووجهات نظرها بشأن قضايا من بينها تداخل المطالب المتعلقة بالمجال الجوي والمياه الإقليمية ووضع جزر بحر إيجة المنزوعة السلاح.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في رسالة إلى الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ «الموقف التركي عامل اضطراب لوحدة الأطلسي وتماسكه، ويضعف الجناح الجنوبي للحلف في وقت الأزمات»