ارسال مقاتلين من وحدات النخبة الشيشانية إلى دونباس!

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن جنودا من وحدات نخبة فوج "سيفير" وكتيبة "يوغ"، ذهبوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

وكتب قديروف في قناته عبر "تيليغرام": "إن أفضل أبناء الشعب الشيشاني، جنود وحدتين خاصتين من النخبة، فوج "سيفير" الذي سمي على اسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف، وكتيبة "يوغ" التابعة للخدمة الفيدرالية للحرس العسكري الروسي، ذهبوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس، ليلتحقوا بصفوف القوات المقاتلة هناك، وسينفذون المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين".

ووفقا لقديروف، من بين المقاتلين المرسلين هناك، أفراد من قوات النخبة الخاصة، بالنسبة للعديد منهم "هذه ليست المرة الأولى لهم في دونباس".

وشدد قديروف على أن "المهام تظل كما هي: تحييد النازيين الأوكرانيين، وحماية السكان المدنيين في دونباس وتقديم المساعدة".