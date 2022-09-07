تصريح مثير لـ إيلون ماسك عن اقتراب الحرب العالمية الثالثة!

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اعتبر الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، أنه من غير المنطقي إتمام صفقة شراء شركة تويتر إذا كنا متجهين إلى الحرب العالمية الثالثة.

تصريحات ماسك المثيرة التي نشرت (الأربعاء 7-9-2022)، كانت قد وردت في محضر جلسة استماع للملياردير الأمريكي في المحكمة على خلفية النزاع القانوني بينه وبين شركة تويتر.

خلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات في محكمة ديلاوير تشانسري (الثلاثاء 6-9-2022)، عرضت شركة تويتر، تبادل الرسائل بين ماسك والمصرفي الشهير مايكل غرايمز، حيث سعت الشركة للقول بأن محاولات الملياردير المستمرة للتراجع عن الصفقة وتذرعه بمخاوف حول الحسابات الوهمية، كانت “كلها ذريعة”.

وفقًا للبورصة المؤرخة في 8 مايو – بعد عدة أسابيع من موافقة ماسك على شراء المنصة مقابل 54.20 دولارًا للسهم ، وبعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا – كتب ماسك: “دعونا نتباطأ في غضون أيام قليلة فقط، خطاب بوتين غدا في غاية الأهمية “.

وأضاف: “لن يكون من المنطقي شراء تويتر إذا كنا نتجه إلى الحرب العالمية الثالثة”.

يأتي الكشف عن هذه التصريحات مع تصاعد المعركة القانونية بين ماسك وتويتر، حيث طلب الطرفان عشرات مذكرات استدعاء من المستثمرين والمصرفيين وغيرهم من المشاركين في الصفقة، معتبرين أن الطرف الآخر لم يتعاون في عملية الاكتشاف.

جادل تويتر بأن محاولة ماسك الانسحاب من الصفقة مدفوعة هي لحماية مصالحه المالية مع برودة أسواق الأسهم، وليس أي مخاوف صحيحة بشأن الروبوتات “الحسابات الوهمية”.

وافقت جلسة الاستماع الواسعة النطاق يوم الثلاثاء ، أمام المستشارة كاثالين ماكورميك ، على طلب ماسك لتعديل دعواه حتى يتمكن من تحديثها بادعاءات مدير تنفيذي سابق على تويتر تحول إلى المبلغين عن المخالفات، والذي زعم الشهر الماضي أن الشركة ضللت المنظمين والمستثمرين بشأن ممارسات أمان المستخدم.

وكان ماسك قد طلب تأجيل المحاكمة التي استمرت خمسة أيام والمقرر إجراؤها في 17 أكتوبر / تشرين الأول لبضعة أسابيع لمراجعة دعواه.

رفض محامو تويتر جهود ماسك لتأجيل عملية الاستحواذ ووصفوها بأنها “رحلة صيد باهظة الثمن ومرهقة”، بحجة أن الاتهامات من بيتر زاتكو، الرئيس السابق للأمن في تويتر، لا يمكنها تلبية المعايير القانونية لإلغاء عقد الاندماج حتى لو كانت كذلك.

اعترفت شركة تويتر أن زاتكو أثار مخاوف في وقت سابق من هذا العام بشأن ممارسات الأمن السيبراني لكبار المسؤولين التنفيذيين، ومع ذلك ، قال المحامون إن هذه التحقيقات خضعت لها داخليًا و “تبين أنها بلا أساس”.

كما اتهم محامو ماسك تويتر بإلقاء اللوم على الملياردير لسوء سلوكه، بحجة أن له الحق في البحث عن مزيد من المعلومات حول هذه المسألة.

واعتبر محامو ماسك، بأن التدقيق الجيد قبل الموافقة على الصفقة هو “ما يفعله الملياردير وارن بافيت عندما يشتري شركات عامة…. لا يبدو أن أحدًا يعطي لوارن بافيت رد الفعل نفسه عندما يفعل ذلك.”

على صعيد آخر، طلب تويتر أيضًا من المحكمة معاقبة ماسك بسبب التأخير في إصدار الرسائل النصية، والتي قالت إنها ترقى إلى سوء السلوك.