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هيلاري كلينتون تحسم مشوارها نحو رئاسة أمريكا

7
SEPTEMBER
2022
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كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أنها لن تترشح للرئاسة مرة أخرى بعد تقارير وضعتها في المقدمة كمرشحة ديمقراطية محتملة لعام 2024.

وقالت كلينتون، في مقابلة مع شبكة CBS بعد سؤالها إذا كانت تنوي الترشح مرة أخرى: “لا، لا.. لكنني سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من أن لدينا رئيسا يحترم ديمقراطيتنا وسيادة القانون ويدعم مؤسساتنا”، مشددة على أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن يندرج ضمن هذه الفئة وأنه “يجب أن يهزم بشدة” إذا خاض الانتخابات مرة أخرى.

وأضافت: “يجب أن تبدأ هزيمة ترامب من داخل الحزب الجمهوري والوقوف في وجه هذا الرجل”، مشيرة إلى أنها ستؤيد الرئيس الحالي جو بايدن إذا ترشح لإعادة انتخابه في نفس العام، معتبرة أنه سيكون “الشخص الأكثر احتمالا للفوز”.

وأسقطت كلينتون أي مقارنات بين استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص وتناولها ملفات مصنفة سرية أثناء عملها كوزيرة للخارجية والاكتشاف الأخير لمواد مصنفة سرية في منزل ترمب في فلوريدا، موضحة أن الموقفين “مختلفان جدا عن بعضهما”.

وعن مناوشاتها مع مكتب التحقيقات الفدرالي مقارنة بوضع ترامب الحالي، قالت: “أعتقد أنها مقارنة مختلفة عما يحدث هنا”، لافتة إلى أنه “يبدو أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي كانت صبورة وهادئة وحذرة بشكل لا يصدق مع ترمب حتى ظنوا أخيراً أن الأمن القومي على المحك”

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