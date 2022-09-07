أزمة الغذاء وتراجع الثقة بالدولار.. أبرز تصريحات بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي

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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العام وعن الفرض الاستثمارية في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

بوتين: حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله

بوتين: تم استبدال جائحة كورونا بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حمى العقوبات

بوتين: التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%

3% فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة والباقي إلى الدول الغربية

بوتين: التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%

بوتين: أحد أسباب إغلاق الشركات في أوروبا هو قطع العلاقات التجارية مع روسيا

بوتين: الولايات المتحدة قوضت أسس النظام الاقتصادي العالمي

بوتين: يتسبب شراء الدول الغربية للمواد الغذائية في ارتفاع الأسعار وقد يتحول الأمر إلى مأساة للدول الفقيرة

بوتين: الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين ويواصلون خداع الدول الفقيرة

بوتين: حتى حلفاء الولايات المتحدة يقللون من حيازاتهم من الدولارات

بوتين: روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية

بوتين يحذرمن أزمة إنسانية بسبب تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الغرب فقط

بوتين: السفن التي نطورها ستسمح لنا بالملاحة طول العام عبر ممر الملاحة الشمالي

بوتين: الوضع الاقتصادي في روسيا استقر لكن المصاعب لا تزال قائمة وخصوصا المتعلقة بالإمدادات من الخارج

بوتين: من المستحيل عزل روسيا ويكفي فقط النظر إلى الخريطة

بوتين: سيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية

بوتين: الاقتصادات الآسيوية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات الغربية

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.