من البيت الأبيض.. معلومات جديدة عن صفقة "موسكو-بيونغيانغ"

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن شراء روسيا المحتمل لأسلحة من كوريا الشمالية في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا، ربما يشمل ملايين الذخائر، لكن "لا يوجد ما يشير إلى اتفاق بهذا الصدد".

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "تصورنا أنه يمكن أن يشمل فعليا ملايين الطلقات والصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية".

انتهاك للعقوبات

• في وقت سابق، أفاد مسؤول أميركي أن روسيا تتزود بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.

• ونقل عن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أن "وزارة الدفاع الروسية تحصل على ملايين الصواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا"، في انتهاك محتمل للعقوبات الدولية.

• وأضاف أن عمليات الشراء هذه "تدل أن الجيش الروسي لا يزال يواجه نقصا حادا سببه جزئيا العقوبات"، التي فرضها الغرب على موسكو بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

• وتابع المسؤول: "نتيجة لذلك، تتوقع الولايات المتحدة أن تستمر روسيا مستقبلا في التزود بمعدات عسكرية من كوريا الشمالية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية صاحبة السبق في الكشف عن هذه المعلومات.

وتجد روسيا نفسها تحت الضغط بعد أكثر من 6 أشهر على شنها الحرب في أوكرانيا، التي تستفيد من مساعدات عسكرية غربية ضخمة.

إيران في الصورة

وتأتي المعلومات الجديدة بعد تأكيد الإدارة الأميركية مؤخرا، أن الجيش الروسي تسلم في أغسطس الماضي طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لاستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن روسيا واجهت مشاكل تقنية مع المسيرات التي حصلت عليها من طهران في أغسطس.

وحصلت روسيا على مسيرات من طراز "مهاجر 6" و"شاهد" على مدار عدة أيام الشهر الماضي، في إطار ما قالت إدارة بايدن إنها خطة روسية للحصول على مئات المسيرات الإيرانية.

وسعت كوريا الشمالية إلى توطيد علاقاتها مع روسيا، وألقت باللوم على الولايات المتحدة في أزمة أوكرانيا، وشجبت ما اعتبرتها "سياسة الهيمنة" التي يتبعها الغرب.