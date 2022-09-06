توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في أنظمة الرادار

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تعطلت جميع الرحلات الجوية الدولية إلى الولايات المتحدة وتأخرت مواعيدها مؤقتا بسبب خلل في نظام الرادار المستخدم في عبور المحيطات، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وكتبت منتجة الأخبار بشبكة "إن بي سي نيوز" سوزان كرول على "تويتر": "يقول طيار على متن رحلة إلى مطار جون كينيدي كانت على وشك الإقلاع، إن نظام الرادار الذي يسهل عبور المحيطات معطل".

ووفقا لما نقلته كرول عن الطيار، لا يمكن تسيير الرحلات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة، وبناء عليه تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية لساعات عديدة وعودة المسافرين إلى المطارات.

من جانبه قال ممثل عن إدارة الطيران الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك" إن الرحلات الجوية الأمريكية على المستوى الفيدرالي (الداخلية) لم تتأثر بهذا العطل.