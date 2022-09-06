سرقة بيانات 30 ألف طالب ومعلم إسرائيلي ونشرها على "تلغرام"

A + A -

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القراصنة سربوا معلومات شخصية لأكثر من 30 ألف مدرس وطالب، ونشروها على تطبيق "تلغرام".

وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذه المعلومات ضمت الأسماء الكاملة وأرقام الهوية وأرقام الهواتف والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني للطلاب الذين ولدوا في تسعينيات القرن الماضي أو أوائل القرن الواحد والعشرين

وسرَّب القراصنة السجلات المخترقة ونشروها على "تلغرام"، وهي على ما يبدو من مركز تكنولوجيا التعليم الإسرائيلية (CET)، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تطوير تقنيات تربوية لنظام التعليم الإسرائيلي.

وكانت المنظمة نفسها CET، والتي يستخدم نظامها التعليمي عبر الإنترنت آلاف الطلاب الإسرائيليين، قد أشارت إلى "مؤشرات وقوع حادث إلكتروني"، لافتة إلى تعاونها مع المديرية الإلكترونية الوطنية لحل المشكلة.

ومن جانبها، أوضحت شركة Check Point الإسرائيلية للأمن السيبراني أن "هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية ضد أهداف إسرائيلية من قبل قراصنة مؤيدين لإيران أو مؤيدين للفلسطينيين باستخدام "تلغرام"، مبيّنة "حقيقة أن المتسللين نشروا بلغة عبرية مكسرة، متهمين الحكومة الإسرائيلية بإساءة معاملة المعلمين، يدعم هذه النظرية".

وأكد الموقع الإلكتروني أن مجموعة من المتسللين المرتبطين بإيران، قد نشرت الأحد الماضي، صورا شخصية وسجلات طبية لرئيس المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع