الخارجية الروسية هنأت بو نصار على تعيينه عميدا للسلك الديبلوماسي العربي في روسيا

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صدر عن الخارجية الروسية بيان حول تعيين سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار عميدا للسلك الدبلوماسي العربي في روسيا، جاء فيه: "أبلغت ممثلية جامعة الدول العربية في موسكو دائرة البروتوكول الحكومية في وزارة الخارجية الروسية، بتعيين السيد السفير شوقي بو نصار عميدا للسلك الدبلوماسي العربي في موسكو.



يعمل سعادة السفير بو نصار في موسكو منذ العام 2013، ولديه معرفة واسعة وعميقة بروسيا، وهو أحد أكثر أعضاء السلك الدبلوماسي خبرة. نحن مقتنعون بأنه، من خلال دوره كعميد، سيعزز اتصالات المجموعة العربية مع الجانب الروسي، وسيعمل على تطوير حوار مخلص وواثق.



وتهنئ مديرية البروتوكول الروسية السيد السفير على تعيينه في هذا المنصب وتتمنى له التوفيق في هذا المجال".