living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لأول مرة عن استهداف "مفاعل نووي" في سوريا

6
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 كشف جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل هي الأولى من نوعها، بشأن استهداف "مشروع سري" في سوريا، قال لاحقا إنه "مفاعل نووي".

وقال الجهاز في بيان، نشره موقع "I24news"، إنه حصل على معلومات في عام 2002، تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا- اتضح لاحقا أنه مفاعل نووي، وظل يراقب الأمر على مدار 5 سنوات، حتى كان السادس من سبتمبر/أيلول عام 2007، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي هذا المفاعل، في عملية سماها "خارج الصندوق"، تمت في منتصف الليل في سرية تامة.

وبعد ستة أشهر من ذلك الهجوم، أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه تم استهداف وتدمير مفاعل نووي لإنتاح البلوتونيوم، أقيم في سوريا بمساعدة كوريا الشمالية.
وحينها، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن جهات استخباراتية قالت إن المفاعل في سوريا كان يستخدم لمساعدة البرنامج النووي، بتعاون مع علماء من كوريا الشمالية، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" أن إيران هي التي موّلت بناء ذلك المفاعل.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout