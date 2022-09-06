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ما هي العملة التي ستدفع بها شحنات الغاز بدلًا من الدولار؟

6
SEPTEMBER
2022
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أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار، في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ووصفت "غازبروم"، هذه الخطوة بأنها "نقلة" لإتمام المدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين.

وخلال الفترة الماضية، ارتفعت صادرات روسيا من النفط والفحم إلى آسيا بقوة، وخاصة إلى الصين والهند، وذلك من أجل تفادي العقوبات الغربية الخانقة عليها، ردا على حربها في أوكرانيا.

وذكر تقرير من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن روسيا حصلت على عائدات بلغت نحو 158 مليار يورو (158 مليار دولار) من بيع النفط والغاز الطبيعي والفحم في الفترة من شباط إلى آب، كان أكثر من نصفها - حوالي 85 مليار يورو – صادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا أضخم مستورد للغاز الروسي، بقيمة بلغت 19 مليار يورو خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال المركز، الذي يتخذ من هلسنكي مقرا له، إن الصين كانت أضخم مستورد للطاقة الروسية في العالم، بإجمالي واردات بلغ 35 مليار يورو.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه عائدات روسيا، انخفض حجم الصادرات الإجمالية بنسبة 18 في المئة مقارنة بما كانت عليه عند بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

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