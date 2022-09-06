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أوروبا: روسيا يمكنها ضخ الغاز.. لكنها اختارت ألا تفعل

6
SEPTEMBER
2022
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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب "نورد ستريم 1"، لكن موسكو اختارت ألا تفعل.

"إذا كانت هناك مشكلة فنية تعيق الإمدادات عبر نورد ستريم 1، فمن الممكن، إن كانت هناك رغبة، توصيل الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أخرى. وهذا شيء لا نراه يحدث"، بحسب ما قاله المتحدث باسم المفوضية.

وأضاف المتحدث أن هذا السلوك دليل على أن موسكو تستخدم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح.

وألقت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" باللوم في إغلاق "نورد ستريم 1" على العقوبات الغربية والمسائل الفنية.
وفي اللحظات الأخيرة، قررت روسيا عدم استئناف ضخ الغاز عبر "نورد ستريم 1" يوم السبت، بعد 3 أيام من وقفه بغرض الصيانة.

وقالت روسيا أن عدم ضخ الغاز يرجع إلى "تسرب نفطي في توربين".

وتزامن وقف الإمدادت مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعات قوية في تعاملات اليوم، عقب وقف الإمدادات الروسية، وسط مخاوف قوية بشأن توفير الغاز في فصل الشتاء.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن القفزة التي حدثت اليوم الاثنين في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب "نورد ستريم ‭‬1".

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي إن هناك شهورا صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.

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