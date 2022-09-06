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أوروبا لن تكون قادرة على رفض الغاز الروسي حتى عام 2027

6
SEPTEMBER
2022
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن "الشتاء سيظهر مدى إيمان الاتحاد الأوروبي بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي، لن تقدر أوروبا على التخلي عن الغاز الروسي حتى حلول عام 2027".
وتابع شوليغوف: "للتخلي عن الغاز الروسي، يجب أن يكونوا على يقين من أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك بحلول عام 2027، وضع الأسعار بحد ذاته ليس بالأمر السهل. ليس لدى أوروبا من تعتمد عليه باستثناء الأمريكيين، الذين يزيدون إنتاج الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف الوزير: "أعتقد أن الشتاء القادم سيظهر مدى حقيقة إيمانهم بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي. بعد كل شيء، سيؤدي هذا إلى توقف الصناعة، بما في ذلك المواد الكيميائية. ستكون هذه الحياة جديدة تماما بالنسبة للأوروبيين. أعتقد أنهم لن يكونوا قادرين على الرفض، فهذا كثير للغاية بالنسبة لهم".

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