"خوفًا من أن يموت" هذا ما فعله نتنياهو!

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كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه سارع لاستكمال كتابة مذكراته بسبب مخاوف من أن فيروس كورونا قد يودي بحياته قبل الانتهاء من كتابته.



وخلال إطلاق مسبق لكتابه باللغة الإنجليزية بعنوان: "بيبي: قصتي"، قال نتنياهو في مقطع فيديو: "لقد كتبته بسرعة خلال جائحة فيروس كورونا".



واعترف بأنه لو بقي رئيسا للوزراء، لما كان لديه الوقت لكتابة السيرة الذاتية، التي أكملها في تسعة أشهر.

وأضاف, "أن تكون رئيسا للمعارضة أسهل بكثير، مع وجود وقت فراغ أكبر بكثير من أن تكون رئيسا للوزراء, ولم أكتب أبدا أيا من كتبي عندما كنت في منصب تنفيذي. هذا مستحيل".



هذا وألّف نتنياهو مجموعة من الكتب على مدار حياته السياسية الطويلة، والتي تغطي موضوعات مثل مكافحة الإرهاب وتاريخ الصهيونية، بالإضافة إلى كتاب مخصص لأخيه الأكبر يوناتان نتنياهو، الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي قتل في مهمة إنقاذ الرهائن في عنتيبي عام 1976.



وقال نتنياهو: "إن الكتاب الجديد يهدف إلى توفير الإلهام للقراء وأولئك الذين يسعون إلى عيش حياة ذات مغزى".