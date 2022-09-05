الاتحاد الاوروبي يعبّر عن قلقه من تصريحات إردوغان "العدائية" ضد اليونان

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" إزاء "التصريحات العدائية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضدّ أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا.



وهدد إردوغان اليونان خلال اجتماع السبت بأنها ستدفع "ثمناً باهظاً"، متهماً إياها بانتهاك المجال الجوي التركي و"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.



وقال: "احتلالكم (لجزر بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل"، مكرّراً عبارة غالباً ما كان يستخدمها لإطلاق عملية في سوريا.



وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "هذه التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني (...) تثير قلقاً بالغاً".



وأضاف: "ننتظر من تركيا الامتناع عن التصعيد الكلامي والالتزام بتحسين علاقات حسن الجوار".



ولفت الى أنه "في العلاقات مع اليونان، يجب معالجة أي قضايا عالقة سلمياً، من خلال الحوار بحسن نية وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لمبدأ علاقات حسن الجوار".



وأشار إلى أن "اليونان دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويجب احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".



وتتهم أثينا الطائرات التركية بالتحليق فوق الجزر اليونانية القريبة من الحدود التركية، فيما يؤدّي الخلاف بين الجارتين إلى تسيير دوريات متكرّرة.



ومن جهتها، تندّد تركيا بوجود قوات عسكرية على هذه الجزر خلافاً لمعاهدات السلام الموقّعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، بحسب تعبيرها.