اغتيال ضابط في قوة مكافحة المخدرات في العراق

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أفادت تقارير أمنية عراقية، اليوم، اغتيال ضابط رفيع في قوة مكافحة المخدرات التابعة لجهاز الامن الوطني ومرافقه في هجوم مسلح وسط مدينة العمارة، جنوب العراق، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

واوضحت ان مسلحين يستقلون سيارة “بيك آب” اطلقوا النار على “العميد قاسم داود سلمان المسؤول عن وحدة المخدرات في الأمن الوطني مع سائقه، مما أدى لمقتلهما”.

وأدى الهجوم ايضا إلى إصابة أحد أفراد حمايته بجروح.

وعزى مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي في تغريدة على “تويتر” “أبطال جهاز الامن الوطني باستشهاد العميد قاسم داود اثناء تأدية الواجب”.

وأضاف أن “التحاقه بقافلة الشهداء سيعزز من إصرار الجهاز على مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة العصابات الاجرامية وتجار المخدرات”.

وفي شباط الماضي، أغتيل القاضي فيصل خصاف الساعدي المتخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين في العمارة.

وتشهد محافظة ميسان، عاصمتها العمارة، الواقعة في جنوب العراق، بين حين وآخر، توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في هذه المحافظة الحدودية مع إيران.

وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب البلد ووسطه.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مطلع العام الحالي أن “محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى في تهريب المخدرات وتعاطيها في المحافظات الجنوبية”.