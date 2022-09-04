إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 112 قتيلاً

A + A -

إرتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل، بحسب ما قالت الشرطة الأحد.

وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني لفرانس برس إن “عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة”، كما انهار أكثر من 34 الف منزل.

وكانت السلطات أعلنت سقوط 79 قتيلا بسبب الفيضانات في آب الماضي.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية قبل أسبوع إن 226 الف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان.

وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة الى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.