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مدفيديف يعبر عن غضبه من كلمات شولتس حول عدم موثوقية إمدادات الغاز من روسيا

4
SEPTEMBER
2022
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن ألمانيا تتفاجأ بالمشاكل في مجال إمدادات الغاز من روسيا، بالرغم من حقيقة أن برلين نفسها أعلنت حربا هجينة عليها وتعمل كعدو لها.

وعلق مدفيديف في صفحته على “تلغرام”، اليوم الأحد، على تصريح للمستشار الألماني، أولاف شولتس، مفاده أن روسيا “لم تعد موردا موثوقا للطاقة”، قائلا: “كيف! لقد شعر بالإهانة مرة أخرى… ألمانيا: أولا، بلد غير صديق، ثانيا، فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله وعلى مواطنيه، ثالثا، تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد قواتنا المسلحة. بعبارة أخرى، فهي شنت حربا هجينة ضد روسيا. لذلك تعمل ألمانيا كعدو لروسيا”.

وأضاف أن شولتس مع كل ذلك “يعبر عن دهشته لأن الألمان يواجهون قضايا صغيرة في مجال الغاز”.

وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق من هذا اليوم أن روسيا لا تعد موردا موثوقا للطاقة لأنها لا تنفذ التزاماتها وفق العقد منذ وقت بعيد. ورفض الجانب الروسي أكثر من مرة الاتهامات بانتهاك التزاماته، مشيرا إلى أن الوضع الحالي ناجم عن سياسة الطاقة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وعقوباته ضد روسيا.

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