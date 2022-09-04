السلطات الفرنسية أنقذت نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش!

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كشفت سلطات السّواحل في فرنسا، أنّ دوريّةً بحريّةً انتشلت نحو 60 شخصًا قبالة السّاحل الفرنسي، وتمّ أيضًا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأُعيدوا إلى الأراضي الفرنسيّة.

وذكرت في بيان، أنّ توازيًا، تمّ استدعاء قوات الدّرك الفرنسيّة الّتي أنقذت 47 شخصًا قبالة السّاحل الشّمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق. وأوضحت أنّه تمّ إنقاذ ما يقرب من 190 مهاجرًا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنكلترا، في أقل من 24 ساعة.

وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الّذين يسعون للوصول إلى إنكلترا، عبور القناة في قوارب متداعية، بعد أن فرضت السّلطات مزيدًا من الإجراءات الأمنيّة في ميناء كاليه ونفق القناة.

والعبور البحري خطر، لأنّ القناة تُعتبر واحدة من أكثر ممرّات الشّحن ازدحامًا في العالم.