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السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجراً حاولوا عبور «المانش»

4
SEPTEMBER
2022
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 أعلن مسؤولون فرنسيون، يوم أمس (السبت)، بأنه تم إنقاذ قرابة 190 مهاجراً حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب بريطانيا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت.

وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان، إن دورية بحرية انتشلت في الساعات الأولى من صباح السبت نحو 60 شخصاً قبالة الساحل الفرنسي. وتم أيضاً إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق من الصباح وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية.
كما تم صباح أمس استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصاً قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وأضاف بيان «بريمار»، أنه تم إنقاذ ما يقرب من 190 شخصاً في أقل من 24 ساعة.
وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة عبور القناة في قوارب متداعية بعد أن فرضت السلطات مزيداً من الإجراءات الأمنية في ميناء كاليه ونفق القناة.
والعبور البحري خطر لأن القناة تُعتبر واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.

الشرق الأوسط
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