علييف يتحدث عن توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا

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أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنه يمكن إعداد اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا وتوقيعها خلال أشهر قليلة.

وقال علييف في مقابلة مع صحيفة Sole 24 Ore الإيطالية نشرت اليوم السبت: “أعتقد أنه يمكننا إعداد اتفاقية سلام والتوقيع عليها في غضون بضعة أشهر. إذا أظهر الجانب الأرمني نفس الإرادة، فأعتقد أن ذلك حقيقي”.