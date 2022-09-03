الكرملين: علييف يخبر بوتين هاتفياً بنتائج اجتماعه مع باشينيان في بروكسل

أبلغ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بالاجتماع الذي عقده في بروكسل في 31 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

وأوضح الكرملين، في بيان نشره اليوم السبت، “إلهام علييف أبلغ (الرئيس بوتين) بشأن الاجتماع الذي عقد في 31 أغسطس، في بروكسل مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل”.