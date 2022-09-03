الكرملين: علييف يخبر بوتين هاتفياً بنتائج اجتماعه مع باشينيان في بروكسل

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أبلغ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، بالاجتماع الذي عقده في بروكسل في 31 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
وأوضح الكرملين، في بيان نشره اليوم السبت، “إلهام علييف أبلغ (الرئيس بوتين) بشأن الاجتماع الذي عقد في 31 أغسطس، في بروكسل مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل”.
وأكد الرئيسان نية التنفيذ المستمر للاتفاقيات الثلاثية الأساسية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، و11يناير/ كانون الأول و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
كما بحث الرئيسان القضايا الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والطاقة والمجالات الإنسانية.