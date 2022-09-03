ميدفيديف: حلم أميركا بتفكك روسيا سيقودها للهلاك

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مجدداً، وجه ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي الأسبق ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، سهام انتقاداته الحادة إلى واشنطن، مع تصاعد الأزمة بين بلاده والغرب لاسيما الولايات المتحدة، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

واتهم ميدفيديف أميركا وحلفاؤها بمحاولة إثارة التفكك في البلاد، مؤكداً أن مثل "تلك المحاولات قد تؤدي إلى الهلاك"، وفق تعبيره.

لعبة شطرنج مع الموت

كما حذر في بيان نشره على قناته على تطبيق تلغرام، اليوم السبت، بعد حضور مراسم وداع الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الغرب من محاولة دفع بلاده نحو الانهيار، معتبراً أن هذه التصرف سيكون أشبه بـ "لعبة شطرنج مع الموت"، بحسب ما نقلت وكالة أسشوشييتد برس.

وقال إن " البعض في الغرب يود استغلال الصراع العسكري مع أوكرانيا لدفع روسيا إلى منعطف جديد من التفكك، ويبذل قصارى جهده لشل مؤسسات الدولة وحرمانها من الضوابط الفعالة، كما حدث عام 1991″، في إشارة إلى انهيار الاتحاد السوفييتي.

قوة نووية

كما اعتبر أن مثل تلك المحاولات خطيرة للغاية ولا يجب الاستهانة بها، مردفاً أن "هؤلاء الحالمون يتجاهلون فكرة أن تفكك قوة نووية هو دائما لعبة موت. وختم مشدداً على أن ترسانات بلاده النووية :"أفضل ضمان لحمايتها"، وفق قوله.