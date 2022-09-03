الاتحاد الأوروبي: نتوقّع من روسيا احترام عقود الطاقة

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اعلن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم السبت، أنّ “التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك”.

وقال جنتيلوني خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا: “نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها”، ردا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

واضاف: “لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد”، مشيرا إلى “مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء”.