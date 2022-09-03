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لماذا تواصل الدول زيادة الضرائب على التبغ؟

3
SEPTEMBER
2022
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يمكن للضرائب المفروضة على السلع الضارة أن تساعد في تعزيز الإيرادات الحكومية والنواتج الصحية.

فضرائب الصحة العامة التي يتم تطبيقها على منتجات مثل التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر والتي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمع قد تمثل وسيلة فعالة للحد من استهلاك هذه المنتجات ومن ثم إنقاذ الأرواح. كما أنها تزيد الإيرادات الحكومية الملحة في وقتنا هذا الذي تتصاعد فيه الأزمات.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن استهلاك التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر يؤدي "إلى أكثر من 11 مليون وفاة مبكرة سنويا (حوالي 20% من جميع الوفيات في العالم)".

ترتفع هذه المستويات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب استهلاك هذه المنتجات بكثرة.

يفيد تقرير البنك الدولي بأن "رفع الضرائب على التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر قد يؤدي إلى الحصول على إيرادات إضافية كبيرة، مما يساعد الحكومات على تدبير الموارد التي تحتاج إليها لزيادة الإنفاق المرتبط بالتنمية".

أضرار السجائر .. بالأرقام
في تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في مايو/أيار هذا العام، نشرت المنظمة بعض الحقائق عن التدخين.

يقتل التبغ ما يصل إلى نصف مستخدميه،
يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن التدخين أكثر من 8 ملايين شخص كل عام،
أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ينجم عن التدخين المباشر،
في حين أن حوالي 1.2 مليون ينجم عن تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر،
يعيش أكثر من 80% من مستخدمي التبغ في العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
الإقلاع عن التدخين
يسعى المدخنون للإقلاع عن السجائر بمجرد معرفتهم بمخاطر التبغ، إلا أن النيكوتين الموجود في منتجات التبغ يسبب الإدمان بدرجة كبيرة.

ومن دون دعم لا ينجح سوى 4% فقط منهم، بحسب منظمة الصحة العالمية. وبالتالي، يمكن للدعم المهني والأدوية التي تساعد في الإقلاع عن التدخين أن تضاعف فرصة مستخدمي التبغ في الإقلاع عن التدخين بنجاح.

أضرار المشروبات المحلاة بالسكر
تبلغ عدد حالات الوفاة السنوية الناجمة عن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر في جميع أنحاء العالم 184 ألف حالة، وفقًا لأبحاث BMC التابعة لمجلة Springer Nature.

كذلك، ربط البحث، المقدم في مؤتمر علمي لجمعية القلب الأميركية في نيو أورلينز، المشروبات المحلاة بالسكر بـ 133 ألف حالة وفاة سببها مرض السكري، و 44 ألف حالة وفاة سببتها أمراض القلب والأوعية الدموية، و 6 آلاف حالة وفاة بسبب السرطان، وفقًا لجامعة هارفارد School of public health.

ووجد الباحثون أن 78% من هذه الوفيات كانت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأقرت منظمة الصحة العالمية أن الضرائب على المشروبات السكرية تساعد في تقليل الاستهلاك

والوقاية من السمنة، حيث يعتبر فرض الضرائب على المشروبات المحلاة تدخلاً فعالاً لتقليل استهلاك السكر.

وتشير الدلائل إلى أن رفع الضريبة على أسعار المشروبات السكرية بنسبة 20% سيؤدي إلى خفض الاستهلاك بنسبة مماثلة، وبالتالي منع السمنة ومرض السكري .

منظمة الصحة العالميةالبنك الدوليالتدخين

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