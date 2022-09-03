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بكين: الصين وروسيا أكثر إدراكا لأهمية دعم بعضهما البعض في ظل التغيرات الدولية

3
SEPTEMBER
2022
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين وروسيا أكثر وعيا بأهمية الدعم المتبادل بينهما، وسط التغيرات في العلاقات الدولية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن وانغ يي، قوله،  خلال لقائه السفير الروسي لدى بكين، أندريه دينيسوف، إنه "في سياق إعادة الهيكلة العميقة وتطور العلاقات الدولية، أدركت الصين وروسيا أهمية تعزيز التعاون والدعم المتبادل لبعضهما البعض، كقوتين رئيسيتين تعملان جنبا إلى جنب".

وأشار الوزير الصيني إلى أن بكين وموسكو تتفهمان بشكل عميق أهمية الإنجازات التي تحققت بفضل الصداقة وحسن الجوار والعلاقات متبادلة المنفعة.

كذلك أوضح وانغ يي، أن الصين وروسيا تدركان جيدا أهمية التجربة القيمة المتمثلة في رفض الانضمام إلى التكتلات وتوجيه جهودهما المشتركة ضد دول ثالثة.

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