الجيش الأميركي يعرض المساعدة على باكستان لمواجهة الفيضانات

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الولايات المتحدة ستساعد بجيشها باكستان التي دمرتها فيضانات تاريخية.



وقال المتحدث بإسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو في بيان الجمعة إن "القيادة ترسل بعثة تقييم إلى إسلام أباد لتحديد الدعم الذي يمكن أن تقدمه وزارة الدفاع الأميركية لوكالة مساعدات التنمية (يو إس إيد) في إطار المساعدة الأميركية لباكستان".



وأضاف أن "القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي الخميس بين قائد القيادة المركزية الجنرال إريك كوريلا ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا