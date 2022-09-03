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انفجار يهزّ مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكنديّة... وجرح ثمانية أشخاص(صورة)

3
SEPTEMBER
2022
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أعلنت السّلطات الكنديّة أنّ "#انفجاراً وقع الجمعة في مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكنديّة ممّا أدّى إلى جرح ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة".

وقالت المتحدّثة باسم قوّات الدّرك الكابورال جوليان غارلاند: "إنّ فرق الإنقاذ عالجت انفجاراً صغيراً بُعيد السّاعة 16:00 في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس".

UPDATE: RCMP have now say 8 injured, and several of them seriously. I'm being told a Cormorant is inbound to Clarenville to take some of the injured to the Health Sciences Centre in St. John's.

— Ryan Cooke (@ryancookeNL) September 2, 2022


وأضافت الشّرطة في وقت لاحق أنّ "ثمانية أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعضهم مصاب بجروح بالغة".

وأوضحت الشّرطة التي تحدّثت أوّلاً عن جرح ستّة أشخاص، أنّ "أحدهم أُصيب بجروح خطيرة".

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصّص في الوقود الحيوي.

وفُتِح تحقيق لمعرفة أسباب الإنفجار.

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