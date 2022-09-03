أسعار النفط ترتفع عالمياً

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات جلسة أمس الجمعة، وسط توقعات بأن أوبك+ ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من أيلول، على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود “كوفيد-19” في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.02 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا لتبلغ عند التسوية 86.87 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين 3% إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين في الجلسة السابقة. وسجل برنت انخفاضا أسبوعيا 7.9% بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 6.7%، وفق رويترز.