منظمة "الفاو": هبوط الأسعار العالمية للسلع الغذائية في آب

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفض في أغسطس/آب الماضي، للشهر الخامس على التوالي، مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية.

وأوضح التقرير أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب انخفض بنسبة 1.4%، عن الشهر السابق، وقالت إن هذا التراجع مدفوع بانخفاض الأسعار الدولية للقمح بنسبة 5.1%.



واعتبرت أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في توقعات الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلًا عن استئناف عمليات التصدير من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن أسعار الأرزّ بقيت ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة، وجرى تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

كما تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3%، عن يوليو/تموز، إذ أصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في آب 2021.

وكشف التقرير أن الأسعار العالمية لزيت الصويا سجلت ارتفاعًا معتدلًا، بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن هذه الزيادة قد قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.0% في أغسطس/آب، وذكرت المنظمة أنه بقي أعلى بنسبة 23.5% من قيمته المسجلة في يوليو/تموز 2021.

وارتفعت الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، بينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للتقرير.

وسجلت المنظمة تدنياً في أسعار اللحوم بنسبة 1.5%، عن شهر يوليو/تموز، وقالت إنه بقي أعلى بنسبة 8.2% من قيمته المسجلة قبل عام، وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في أغسطس/آب، وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي، فيما تدنت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدّرة الرئيسية، كما جاء في التقرير.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.1%، إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2021، وهذا ناجم بشكل أساسي عن زيادة الصادرات من الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل، حسب المنظمة.

وتوقعت المنظمة أن يشهد عام 2022 هبوطاً في الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38.9 ملايين طن، أي بنسبة 1.4% عن العام السابق، وقالت إن الجزء الأكبر من توقعات التراجع يتعلق بالحبوب الخشنة.

وأوضحت أنه من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16%، عن متوسطها المسجّل خلال فترة خمس سنوات، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف.

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها بشــأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليو/تموز، إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض لا يذكر مقارنة بعام 2021، وذلك على خلفية المحاصيل القياسية المتوقعة في الاتحاد الروسي والأحوال الجوية المواتية في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للأرزّ بنسبة 2.1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021.