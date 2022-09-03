موسكو قلقة لعدم منحها تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

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عبرت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن تمكّن وفدها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في أيلول الجاري، كما ورد في رسالة وجهتها موسكو إلى الأمين العام للأمم المتحدة واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الرسالة الموجهة إلى أنطونيو غوتيريش “حتى الأول من ايلول لم يتلق أي من الممثلين الروس البالغ عددهم 56 تأشيرة دخول للولايات المتحدة” قبل أسبوع من أعمال الجمعية العامة على مستوى عال من 20 إلى 26 أيلول في نيويورك.

وأضاف أن “الأمر نفسه ينطبق على الصحافيين وأفراد طاقم رحلة وزيرنا”.