"بلومبيرغ": حظر بث قناة RT وصفحاتها في الاتحاد الأوروبي لم يمنع ازدهارها

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أشادت وكالة "بلومبيرغ" بنجاح قناة RT في أمريكا اللاتينية، قائلة إن قرار حظر القناة من البث في الاتحاد الأوروبي وحظر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لم يمنعها من "الازدهار".

وأشارت الوكالة في مقالها إلى أن "RT أصبحت عنصرا رئيسيا في استراتيجية الكرملين لتخفيف تأثير العقوبات من خلال تعزيز علاقات الصداقة مع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

واعترف مؤلفو المقال أن RT حققت "النجاح الأضخم" في أمريكا اللاتينية.

وأكدوا أن "هذا ليس مفاجئا، لأن العديد من البلدان اللاتينية يشككون في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأشاروا إلى أن صفحة RT على فيسبوك باللغة الإسبانية تضم نحو 17 مليون مشترك، أي أكثر من ضعف الصفحة الإنجليزية للقناة.

وأضافوا: "يوجد العدد الأكبر من المشتركين في الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا".