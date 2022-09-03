الكرملين يعلق على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني

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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “الحمد لله أن الهجوم الذي تعرضت له كيرشنر لم يؤد إلى مأساة”، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمعته علاقات بناءة وودية بكيرشنر عندما كانت تشغل منصب رئيسة الأرجنتين.

وتعرضت رئيسة الأرجنتين السابقة، النائبة الحالية للرئيس الأرجنتيني، إلى هجوم أمس الخميس، عندما صوب نحوها مسلح مسدسه وأراد إطلاق النار عليها، إلا أن المسدس لحسن الحظ لم يعمل.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق بعد اعتقاله أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية البرازيلية ويبلغ من العمر 35 عاما.