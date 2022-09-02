living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أردوغان: الناتو لا يمكن أن يكون قوياً دون تركيا

2
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون قويا دون أنقرة، وأضاف أن موقف اليونان المعادي لتركيا لن يؤثر على العلاقات بين أنقرة والحلف.

جاء ذلك إثر حذف ثم تعديل النص الذي هنأت فيه قيادة القوات البرية لحلف الناتو تركيا بالذكرى الـ 100 لانتصارها على اليونان في معركة دوملوبونار عام 1922، بسبب احتجاج أثينا التي تعتبر هذا النصر كارثة لآسيا الصغرى.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن اليونان استخدمت أنظمة الدفاع الجوي إس 300 ضد طائرات إف 16 التركية بتاريخ 23 أغسطس كانت تنفذ مهاما غرب رودوس على ارتفاع 3 كيلومترات إلا أن الطائرات التركية عادت إلى قواعدها بأمان.

وقال أردوغان أن هذه المناورة جاءت ضمن مناورات عسكرية أجراها الناتو بمشاركة تركيا، وأن أي موقف لأثينا معارض لوجود تركيا في حلف الناتو لا يمكن أن يضعف العلاقات بين أنقرة والحلف، وأضاف أن اليونان لا قيمة لها داخل الناتو مقارنة بتركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة تنتظر ردا مناسبا من قبل حلف الناتو تجاه هذا التصرف من قبل اليونان الذي يخالف مبادئ حسن الجوار التي نص عليها القانون الدولي.

من جهتها نفت وزارة الدفاع اليونانية بشكل قاطع استخدامها أنظمة الدفاع الجوي إس 300 ضد الطائرات التركية إف 16 في جزيرة كريت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout