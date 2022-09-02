التسرّب النفطي من ناقلة تصارع الغرق وصل الى سواحل هذه الدولة!

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قال عمدة مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية خوان فرانكو، الجمعة، إن زيت المحرك من سفينة نصف غارقة قبالة ساحل جبل طارق انتشر إلى الساحل الإسباني. ووصل النفط من إحدى رافعات السفينة إلى الساحل الإسباني.

وأضاف أن تسرب الوقود الثقيل الذي حدث يوم الخميس تحت السيطرة.

وبدأت سلطات جبل طارق، الخميس، في اتخاذ خطوات لوقف تصريف الوقود من الفتحات، وضخه من خزانات وقود السفينة وجمع الوقود المتسرب بالفعل.

واصطدمت سفينتان، يوم الاثنين، في خليج جبل طارق وغرقت إحداهما جزئيا وهي ناقلة ضخمة، كانت تحمل الزيت الثقيل والديزل وزيوت التشحيم، وتسببت في تسرب الوقود.