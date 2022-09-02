وفاة طفلة في اسبانيا.. والسبب حبّة برد عملاقة!

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توفيت طفلةٌ تبلغُ من العمر 20 شهراً، ليل الثلثاء الماضي في شمال شرق إسبانيا، بعدما أُصيبت بحبّة بَرَدٍ كبيرة خلال عاصفةٍ ثلجيّة عنيفة أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص وتسبَّبت بأضرارٍ جسيمة.

وأعلنت السُّلطات المحلّيّة والصحّيَّة أنَّ الطفلةَ قُتلت بعدما أصابتها كرةٌ من الجليد، وصلَ قطرها إلى 10 سنتيمترات، في بلدة لا بيسبال ديمبوردا قرب جيرونا في كاتالونيا.

وأوضحت كارمي فال، عضو مجلس بلدية لا بيسبال ديمبوردا أنَّ حبة البَرَد "سقطت على رأسها" و"لم تنجُ الفتاة" وأضافت: "سقط البَرَد لمدّة عشر دقائق فقط، لكنّها كانت دقائق من الرعب".

وكالة أخبار اليوم

