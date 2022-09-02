للمرة الأولى… الملكة إليزابيث ستغيب عن هذا الحدث

A + A -

لن تحضر الملكة إليزابيث، التي تعاني من مشاكل في الحركة، مهرجان بريمار هايلاند في اسكتلندا، للمرة الأولى منذ توليها العرش قبل 70 عاما.

وأفاد مصدر في قصر باكنغهام، بأن القرار اتخذ مراعاة لراحة الملكة (96 عاما)، كاشفا عن أن ولي العهد الأمير تشارلز، سيحضر الحدث حسبما هو مقرر.

واضطرت الملكة إلى تقليص ظهورها في المناسبات العامة في الأشهر الماضية بسبب صحتها. وأمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول الماضي بسبب مرض غير محدد.

إلى ذلك، قال متحدث باسم القصر إن إليزابيث ستكلف رئيس وزراء بريطانيا الجديد بتشكيل الحكومة في مقر إقامتها بقلعة بالمورال في اسكتلندا بدلا من قصر باكنغهام في لندن، مشيرا إلى المشاكل التي تعاني منها في الحركة.

يذكر أن مهرجان بريمار هو احتفال للألعاب والرياضات والرقص الأسكتلندي التقليدي يعقد بانتظام بحضور ملك بريطانيا وأفراد من العائلة الملكية منذ عام 1848.