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الصين تتهم واشنطن بالاستفادة من أزمة الطاقة في أوروبا.. ماذا في التفاصيل؟

2
SEPTEMBER
2022
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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الولايات المتحدة، بصفتها المحرّض على الأزمة في أوكرانيا، تستفيد من أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي: “يستمر تصعيد الأزمة الأوكرانية لأكثر من 6 أشهر، ويدلّ ذلك مرة أخرى على أنه لا يمكن للعقوبات الأميركية والغربية الأحادية الجانب أن تحل المشكلة، بل بالعكس تتداخل آثارها الجانبية وعواقبها ببعضها البعض ككرة الثلج وتنتشر”.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الفرق في أسعار الغاز في السوقين الأوروبية والأميركية يسجّل أرقامًا قياسية، وتتجاوز الفجوة في الأسعار 10 مرات، ذاكرًا أنه وفقا للمعلومات التي نشرها موقع “Business Insider”، الإخباري يمكن للشركات الأميركية أن تتلقى الأرباح الزائدة بمقدار أكثر من 100 مليون دولار من كل سفينة تقوم بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

في السياق، اعتبر أنه “من الواضح في الوقت الذي استخدم تجار الأسلحة والمواد الغذائية الأميركيون واحدًا بعد واحد الأزمة الأوكرانية للاستفادة منها، لم يتخلف عنهم بائعو الطاقة الأميركيون أيضا”.

وأضاف أن السكان الأوروبيين “مضطرون لمواجهة النمو السريع لأسعار الطاقة الكهربائية وانخفاض درجة حرارة التدفئة وحتى الانقطاعات المخططة للتيار الكهربائي”، لافتًا الى أن “الولايات المتحدة التي كانت مبادرة للأزمة الأوكرانية، أصبحت أكبر فائز، فتشاهد النار من الساحل المقابل وتستفيد منه، ويستحق ذلك أن يفكر المجتمع الدولي في ذلك ويظهر اليقظة”.

روسيا اليوم

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