تعرّض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل وابتلع 30 منها.. فدخل في غيبوبة!

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دخل الشاب الأميركي أوستن بيلامي (20 عاماً) في غيبوبة بعدما تعرّض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل في الولايات المتحدة، خلال قيامه بقص شجرة ليمون.

وذكرت قناة "فوكس 19" المحلية أنّ الشاب أُدخل منذ يومين للمركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الإصطناعي.

وقالت والدته شاونا كارتر، في منشور عبر صفحة في "فايسبوك"، أنشئت خصيصاً لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء، إنّه يكافح من أجل حياته، مشيرةً إلى أنه تعرض لأكثر من عشرين ألف لسعة وابتلع نحو ثلاثين نحلة.

وكان أوستن بيلامي يقطع شجرة ليمون عندما أطاح بالخطأ بعشّ للنحل، وعلى الرغم من وجود جدته وعمه بجواره، إلّا أنّهما لم يتمكّنا من إنقاذه، حيث تعرّضا للهجوم أيضاً من النحل.

وقالت الجدة فيليس إدواردز إنّ حفيدها كان يصرخ طالباً النجدة ولم يتمكّن أحد من مساعدته، مضيفةً أنها كانت ستحاول صعود السلم للوصول إليه لكنها لم تتمكّن من ذلك بسبب النحل الذي كان يحاصرها.

ويتوقّع الأطباء أن يتعافى بيلامي من أزمته الصحية ويعود لحياته الطبيعية.