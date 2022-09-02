أردوغان: الناتو لا يمكن أن يكون قوياً دون تركيا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون قويا دون أنقرة، وأضاف أن موقف اليونان المعادي لتركيا لن يؤثر على العلاقات بين أنقرة والحلف.

جاء ذلك إثر حذف ثم تعديل النص الذي هنأت فيه قيادة القوات البرية لحلف الناتو تركيا بالذكرى الـ 100 لانتصارها على اليونان في معركة دوملوبونار عام 1922، بسبب احتجاج أثينا التي تعتبر هذا النصر كارثة لآسيا الصغرى.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن اليونان استخدمت أنظمة الدفاع الجوي إس 300 ضد طائرات إف 16 التركية بتاريخ 23 أغسطس كانت تنفذ مهاما غرب رودوس على ارتفاع 3 كيلومترات إلا أن الطائرات التركية عادت إلى قواعدها بأمان.

وقال أردوغان أن هذه المناورة جاءت ضمن مناورات عسكرية أجراها الناتو بمشاركة تركيا، وأن أي موقف لأثينا معارض لوجود تركيا في حلف الناتو لا يمكن أن يضعف العلاقات بين أنقرة والحلف، وأضاف أن اليونان لا قيمة لها داخل الناتو مقارنة بتركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة تنتظر ردا مناسبا من قبل حلف الناتو تجاه هذا التصرف من قبل اليونان الذي يخالف مبادئ حسن الجوار التي نص عليها القانون الدولي.

من جهتها نفت وزارة الدفاع اليونانية بشكل قاطع استخدامها أنظمة الدفاع الجوي إس 300 ضد الطائرات التركية إف 16 في جزيرة كريت.