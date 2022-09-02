انطلاق سفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، انطلاق أول رحلة لسفينة أبحاث روسية ضخمة، لا مثيل لها في العالم، تعمل كمنصة مقاومة للجليد تحمل اسم "القطب الشمالي"، ستبحر عبر المحيط المتجمد الشمالي.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صدر عنها اليوم: "في 1 سبتمبر/أيلول 2022، انطلقت سفينة أبحاث فريدة من نوعها - المنصة المقاومة للجليد (القطب الشمالي)- في رحلتها الأولى. وقبل الإبحار، أقيم على متن السفينة حفل لرفع علم روسيا الاتحادية".

سفينة ومنصة ضخمة تنجرف مع الصفائح الجليدية

وتابع البيان موضحا أن سفينة "القطب الشمالي" هي منصة مخصصة للبحث على مدار العام في خطوط العرض العليا للمحيط المتجمد الشمالي.

"تصل السفينة إلى مكان الانجراف على الماء أو الجليد الرقيق، ثم تتجمد مع الجليد ويمكن أن تنجرف مع الكتلة الجليدية (العائمة) لمدة تصل إلى عامين".



السفينة تحمل الرحلة 41 إلى القطب الشمالي

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن بعثة "القطب الشمالي 41" ستذهب على متن السفينة الجديدة إلى منطقة القطب الشمالي الوسطى (المركز)، والتي ستكون استمرارا للبرنامج الروسي الأسطوري للمحطات القطبية المنجرفة، التي أسسها في عام 1937 أربعة مستكشفين قطبيين تحت قيادة إيفان بابانين.



