إيران تحبط هجوم قراصنة في البحر الأحمر

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أعلنت البحرية الإيرانية اليوم، أنها أحبطت الخميس هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقلّ من شهر.

وقالت البحرية في بيان نشرته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية إن “سفينة مشتبهًا بها على متنها 12 عنصرًا مسلّحًا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب”.

وأفاد البيان بأن السفينة اضطرت إلى “مغادرة المنطقة” بعد أن “فتح النار” أسطول صغير بقيادة المدمّرة “جماران”.

في العاشر من آب، كشفت الجمهورية الإسلامية عن حادثة مماثلة في البحر الأحمر حيث تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني لصد “هجوم” على سفينة إيرانية.