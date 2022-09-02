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شولتس: من الضروري مواصلة المفاوضات مع بوتين

2
SEPTEMBER
2022
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه من الضروري مواصلة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح شولتس في مدينة إيسن الألمانية خلال لقائه مع المواطنين: "التقيت مع الرئيس الروسي في موسكو على طاولة طويلة، وتحدثت معه عبر الهاتف عدة مرات. وأقول بوضوح إنني سأستمر في ذلك".
ورد المستشار الألماني على سؤال عما إذا كان يجب على ألمانيا التخلي عن الغاز الروسي بشكل مستقل في وقت أبكر مما هو مخطط له بسبب انخفاض إمداداته، قال: "لن نفعل ذلك بأنفسنا، هذا سيكون تصرفا غير مسؤول".

وأضاف "إذا تخلينا في يوم ما عن الشيء الذي يستمر في التدفق، فسنعقد المهمة على أنفسنا".

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وأردف: "يمكننا الآن أن نقول إنه حتى لو كان الأمر صعبا جدا، ربما نتدبر الأمر هذا الشتاء".

وتابع: "نحن ندعم أوكرانيا، لكننا نولي اهتماما من أجل ألا تكون أبدا هناك حرب بين روسيا والناتو".

ووفقا له فإن ألمانيا "تفكر بعناية" بكل خطوة ولن تتصرف بمفردها، بل مع الشركاء في الناتو.

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