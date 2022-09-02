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وفاة رئيس أكبر شركة نفط في روسيا.. وتقارير عن انتحاره

2
SEPTEMBER
2022
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توفى رئيس مجلس إدارة شركة "لوك أويل"، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، بينما نقلت وكالات أنباء روسية، الخميس، عن مصادر قولها إنه سقط من نافذة مستشفى فيما قد يكون انتحارا.

وذكر بيان للشركة أن رافيل ماغانوف رحل بعد مرض عضال، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت تقارير إخبارية روسية أنه تم العثور على جثته على الأرض، وسط المستشفى التي يعالج فيها النخبة السياسية والتجارية في روسيا.
وقالت التقارير إنه بدا وكأنه سقط من نافذة من الطابق السادس.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" عن مصدر في الشرطة لم يذكر اسمه، قوله إن ماغانوف انتحر، بعدما نقل إلى المستشفى على خلفية إصابته بنوبة قلبية.

كما ذكر موقع "آر بي كيه" الإخباري أن الشرطة تحقق في احتمالية الانتحار.

وكانت "لوك أويل" واحدة من الشركات الروسية القليلة التي دعت علنا إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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